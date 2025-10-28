Хидео Кодзима хотел сделать игру по «Матрице», но в Konami были против
Бывший вице-президент по лицензированию Konami Digital Entertainment Кристофер Бергстрессер рассказал, что Вачовски хотели поработать с Хидео Кодзимой над игрой по «Матрице». Сам геймдизайнер тоже проявлял сильный интерес к этому сотрудничеству.
Кристофер отметил, что, несмотря на энтузиазм Вачовски и Кодзимы, в Konami не дали добро на разработку игры. По какой причине, неизвестно.
Вачовски пришли на встречу с концепт-художником и прямо сказали Кодзиме: «Мы хотим, чтобы именно вы сделали игру по «Матрице». Сможете?»
Боссы Konami были против создания проекта, однако сам Бергстрессер и его команда остались разочарованы таким решением топ-менеджеров компании.
