Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хидео Кодзима хотел сделать игру по «Матрице», но в Konami были против

Хидео Кодзима хотел сделать игру по «Матрице», но в Konami были против
Комментарии

Бывший вице-президент по лицензированию Konami Digital Entertainment Кристофер Бергстрессер рассказал, что Вачовски хотели поработать с Хидео Кодзимой над игрой по «Матрице». Сам геймдизайнер тоже проявлял сильный интерес к этому сотрудничеству.

Кристофер отметил, что, несмотря на энтузиазм Вачовски и Кодзимы, в Konami не дали добро на разработку игры. По какой причине, неизвестно.

Вачовски пришли на встречу с концепт-художником и прямо сказали Кодзиме: «Мы хотим, чтобы именно вы сделали игру по «Матрице». Сможете?»

Боссы Konami были против создания проекта, однако сам Бергстрессер и его команда остались разочарованы таким решением топ-менеджеров компании.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android