Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в России 4 декабря
Компания DEEP объявила, что российская премьера фильма «Человек-бензопила: История Резе» состоится 4 декабря. О том, что картину покажут в стране, говорили ранее, но не называли точную дату.
Аниме-лента представляет собой продолжение первого сезона популярного сериала «Человек-бензопила». По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Резе. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.
Критики остались в восторге от аниме-фильма – на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести. Зрители также высоко оценили картину — на портале Cinemascore она получила оценку А.
