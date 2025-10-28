Скидки
Стала известна причина блокировки аниме-сайта MyAnimeList в России

Стала известна причина блокировки аниме-сайта MyAnimeList в России
25 октября стало известно о блокировке в России сайта MyAnimeList — популярного портала для поклонников аниме. Спустя несколько дней в Роскомнадзоре назвали причину бана.

По данным ведомства, сайт заблокировали в стране за систематическое размещение материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».

Доступ к ресурсу ограничен в связи с систематическим размещением на нём материалов, содержащих информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

MyAnimeList — японский сайт, на котором пользователи могли отмечать список просмотренных аниме, а также общаться с другими поклонниками жанра. Кроме того, на портале можно писать рецензии на анимационные фильмы и сериалы.

В России заблокировали популярный аниме-сайт MyAnimeList
