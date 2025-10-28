Для Battlefield 6 выпустили патч к первому сезону — он стартует вечером

Electronic Arts выпустила патч к первому сезону для Battlefield 6: он вышел на всех платформах, но на консолях апдейт можно было предзагрузить ещё вчера, а на ПК такой возможности не было.

Вместе с патчем разработчики внесли множество изменений, включая улучшение системы передвижения, правки в балансе оружия, улучшение видимости и устранение многих багов на картах в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.

Со стартом первого сезона в шутере также появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.