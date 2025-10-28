Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Battlefield 6 выпустили патч к первому сезону — он стартует вечером

Для Battlefield 6 выпустили патч к первому сезону — он стартует вечером
Комментарии

Electronic Arts выпустила патч к первому сезону для Battlefield 6: он вышел на всех платформах, но на консолях апдейт можно было предзагрузить ещё вчера, а на ПК такой возможности не было.

Вместе с патчем разработчики внесли множество изменений, включая улучшение системы передвижения, правки в балансе оружия, улучшение видимости и устранение многих багов на картах в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.

Со стартом первого сезона в шутере также появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android