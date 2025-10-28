Для Battlefield 6 выпустили патч к первому сезону — он стартует вечером
Поделиться
Electronic Arts выпустила патч к первому сезону для Battlefield 6: он вышел на всех платформах, но на консолях апдейт можно было предзагрузить ещё вчера, а на ПК такой возможности не было.
Вместе с патчем разработчики внесли множество изменений, включая улучшение системы передвижения, правки в балансе оружия, улучшение видимости и устранение многих багов на картах в режимах Conquest, Breakthrough и Rush.
Со стартом первого сезона в шутере также появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.
Комментарии
- 28 октября 2025
-
13:31
-
13:21
-
13:16
-
13:04
-
13:04
-
12:17
-
12:04
-
11:12
-
11:00
-
10:52
-
10:16
-
10:00
-
09:38
-
09:00
- 27 октября 2025
-
22:25
-
21:46
-
21:06
-
20:59
-
20:16
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:19
-
19:18
-
18:48
-
18:17
-
18:05
-
17:56
-
17:43
-
16:59
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:02
-
15:44