Начались съёмки музыкальной сказки «Щекотун» с Анной Михалковой

Кинокомпания Lookfilm объявила о старте производства фильма «Щекотун». Съёмки музыкальной сказки продлятся несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

«Щекотун» расскажет о появлении в школе странного кукольника с чемоданом и песнями. Его представление нарушает привычный порядок и превращает школьный актовый зал в пространство фантазии, где оживают декорации, появляются карлики и дракон. За этим чудом наблюдает строгая, но не лишённая тепла завуч и мальчик, которого задирают одноклассники и не понимают взрослые. Именно он — случайный зритель — неожиданно оказывается внутри сказки и должен пройти путь героя, чтобы победить не чудовище, а собственный страх.

Главные роли в фильме сыграют Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Елисей Чучилин («Мой дикий друг») и Полина Кутепова («Каникулы»). Режиссёром выступит Сергея Февралёв, художник-постановщик «Летучего корабля».

