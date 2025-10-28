Второй сезон сериала «Чёрное облако» стартует 28 ноября — большой трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго сезона сериала «Чёрное облако». Шоу вернётся на экраны уже 28 ноября. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События второго сезона развернутся спустя полгода после финала первого. Оксана живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери. Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины или попытаться помочь своей дочери.

К главным ролям вернулись Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и Мария Мацель. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта снова стала Дарья Грацевич, а режиссёрское кресло снова занял Карен Оганесян.