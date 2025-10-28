Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Чёрное облако, 2-й сезон (2025) — точная дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Второй сезон сериала «Чёрное облако» стартует 28 ноября — большой трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер второго сезона сериала «Чёрное облако». Шоу вернётся на экраны уже 28 ноября. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События второго сезона развернутся спустя полгода после финала первого. Оксана живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери. Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины или попытаться помочь своей дочери.

К главным ролям вернулись Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и Мария Мацель. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта снова стала Дарья Грацевич, а режиссёрское кресло снова занял Карен Оганесян.

Материалы по теме
Стартовал сериал по «Оно»: стоит ли смотреть «Добро пожаловать в Дерри»?
Стартовал сериал по «Оно»: стоит ли смотреть «Добро пожаловать в Дерри»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android