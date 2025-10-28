Скидки
Team Liquid обыграла BetBoom Team на PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Team Liquid обыграла BetBoom Team на PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2
Российский состав BetBoom Team по Counter-Strike 2 уступил Team Liquid в рамках групповой стадии PGL Masters Bucharest 2025. Матч закончился со счётом 1:2 — 5:13 на Mirage, 13:3 на Nuke и 2:13 на Ancient.

CS 2. PGL Masters Bucharest 2025 . Групповой этап
28 октября 2025, вторник. 11:00 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 1
BetBoom Team

Команда Джонатана EliGE Яблоновски прошла в сетку 2:1, в то время как BetBoom Team находится в одном матче от вылета с турнира. Матчи в корзине 1:2 пройдут завтра, 29 октября, расписание появится позже.

Игровой день продолжат следующие матчи:

  • 14:00. Astralis (Европа) — Legacy (Южная Америка);
  • 14:00. 3DMAX (Европа) — FlyQuest (Австралия).
  • 17:00. HEROIC (Южная Америка) — Aurora Gaming (Европа);
  • 17:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Gentle Mates (Европа);
  • 20:00. B8 Esports (Европа) — paiN Gaming (Южная Америка);
  • 20:00. Fnatic (Европа) — MIBR (Южная Америка).

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

