Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По игре Crash Bandicoot выпустят анимационный сериал — инсайдеры

По игре Crash Bandicoot выпустят анимационный сериал — инсайдеры
Комментарии

Источники издания What's on Netflix сообщили, что в работе находится мультсериал по игре Crash Bandicoot. Над ним трудится студия WildBrain, которая делала мультсериал Sonic Prime – его тоже выпускали на Netflix в течение пары сезонов.

Франшиза Crash Bandicoot началась в 1996 году как флагманский эксклюзив для PlayStation, разработанный Naughty Dog. С годами серия игр расширилась и её адаптировали в другие жанры. Ещё популярнее франшиза стала после выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy в 2017 году.

О чём конкретно расскажет анимационный проект, не рассказывают. Также нет информации о дате его выхода.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android