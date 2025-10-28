Скидки
Лиам Хемсворт согласился сыграть Геральта в «Ведьмаке» из-за любви к франшизе

Аудио-версия:
Американский актёр Лиам Хемсворт рассказал о получении роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Звезда «Голодных игр» заменит Генри Кавилла, который играл персонажа на протяжении трёх сезонов.

Хемсворт заявил, что он не стал бы даже задумываться о роли, если бы не был фанатом персонажа. Актёр сперва сомневался, но всё же посчитал, что сможет показать героя по-своему, поэтому и согласился сыграть в проекте.

Думаю, если бы я сам не был фанатом «Ведьмака», если бы мне было всё равно, я бы не стал играть в сериале. Я понимал, что могу достойно воплотить персонажа. Я посчитал, что смогу привнести новую интерпретацию этой истории.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоится уже 31 октября. Ранее команда также завершила съёмки пятого сезона, который станет для проекта большим финалом.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix
