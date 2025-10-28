Лиам Хемсворт согласился сыграть Геральта в «Ведьмаке» из-за любви к франшизе

Американский актёр Лиам Хемсворт рассказал о получении роли Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Звезда «Голодных игр» заменит Генри Кавилла, который играл персонажа на протяжении трёх сезонов.

Хемсворт заявил, что он не стал бы даже задумываться о роли, если бы не был фанатом персонажа. Актёр сперва сомневался, но всё же посчитал, что сможет показать героя по-своему, поэтому и согласился сыграть в проекте.

Думаю, если бы я сам не был фанатом «Ведьмака», если бы мне было всё равно, я бы не стал играть в сериале. Я понимал, что могу достойно воплотить персонажа. Я посчитал, что смогу привнести новую интерпретацию этой истории.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоится уже 31 октября. Ранее команда также завершила съёмки пятого сезона, который станет для проекта большим финалом.