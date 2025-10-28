Культовому режиссёру Джону Карпентеру совсем не понравилась «Субстанция»
Боди-хоррор «Субстанция» стал одним из самых громких фильмов 2024 года: в нём в главных ролях снялись Деми Мур и Маргарет Куолли, а сняла ленту Корали Фаржа.
Культовый режиссёр «Хэллоуина» и «Нечто» Джон Карпентер недавно высказался о ленте во время сессии ответов на вопросы. Он спросил у женщины в зале, как она относится к фильму, и гостья ответила, что любит его. Карпентер переспросил её и сказал, что оценил картину примерно на ноль баллов. На вопрос о том, что именно постановщику не понравилось в ленте, он ответил коротко.
Всё.
Фрагмент с ответом Карпентера
Видео доступно на YouTube-канале FAN EXPO. Права на видео принадлежат Fan Expo.
