Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Культовому режиссёру Джону Карпентеру совсем не понравилась «Субстанция»

Культовому режиссёру Джону Карпентеру совсем не понравилась «Субстанция»
Комментарии

Боди-хоррор «Субстанция» стал одним из самых громких фильмов 2024 года: в нём в главных ролях снялись Деми Мур и Маргарет Куолли, а сняла ленту Корали Фаржа.

Культовый режиссёр «Хэллоуина» и «Нечто» Джон Карпентер недавно высказался о ленте во время сессии ответов на вопросы. Он спросил у женщины в зале, как она относится к фильму, и гостья ответила, что любит его. Карпентер переспросил её и сказал, что оценил картину примерно на ноль баллов. На вопрос о том, что именно постановщику не понравилось в ленте, он ответил коротко.

Всё.

Фрагмент с ответом Карпентера

Видео доступно на YouTube-канале FAN EXPO. Права на видео принадлежат Fan Expo.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android