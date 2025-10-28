Скидки
В «Цивилизацию 7» добавят возможность сыграть за одну страну целую партию — все детали

Студия Firaxis опубликовала план по ближайшим обновлениям «Цивилизации 7». Разработчики хотят вернуться к идеям предыдущих частей серии, когда вся партия разворачивалась за одну страну. Сейчас матчи в стратегии разделены на три фазы, по наступлении которых игроки должны создавать новую цивилизацию.

Тестирование опции начнётся в ближайшее время — сперва в нём будет участвовать небольшое число игроков по программе Firaxis Feature Workshop. Разработчики отметили, что для игры за одну страну им нужно внести множество правок баланса, поэтому на внедрение этой опции им потребуется некоторое время.

Совсем скоро для игры выйдет патч 1.3 — в нём также добавят коллекцию Tides of Power с четырьмя странами. 4 ноября игроки получат доступ к цивилизациям Тонга и Пиратской республике, а в декабре в игру добавят Османскую империю и Исландию. Набор Tides of Power будет бесплатен для всех владельцев Civilization 7 с 4 ноября до 5 января 2026 года.

Ближайшие апдейты для «Цивилизации 7»

Фото: Firaxis

