Умер актёр Роман Попов, звезда «Полицейского с Рублёвки» и «Остаться друзьями»

28 октября стало известно о смерти актёра Романа Попова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, артисту было 40 лет. Последние годы актёр боролся с опухолью головного мозга.

За свою карьеру Роман Попов снялся более чем в 35 картинах — самой популярной ролью актёра остаётся воплощение Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист также снимался в других популярных проектах: «Каникулах президента», «Девушки бывают разные» и сериале «Остаться друзьями», который вышел в 2025 году.

Роман Попов также известен своими ролями в комедийных шоу. Артист был резидентом юмористического проекта Comedy Club, а также победителем третьего сезона проекта «Comedy Баттл».

