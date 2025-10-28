Скидки
Батлфилд 6 королевская битва (батл рояль) Redsec вышла — как играть, особенности, где скачать

Для Battlefield 6 вышла бесплатная королевская битва REDSEC
Аудио-версия:
Компания Electronic Arts выпустила Battlefield Redsec — королевскую битву для Battlefield 6. Она уже доступна полностью бесплатно на ПК (страница в Steam, EA App), PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Всего в игре принимает участие 100 человек, задача которых — остаться единственными выжившими на большой карте. Для этого они должны исследовать местность, искать оружие и различные предметы, а также находиться в игровой зоне, которая постепенно уменьшается. На старте в Redsec доступны режимы для двоих и четверых человек — возможность сыграть в одиночку или втроём добавят позже.

REDSEC — аналог популярнейшей Call of Duty: Warzone. Одной из важнейших особенностей режима стала смертоносность сужающейся зоны — она моментально убивает игроков, а не постепенно снижает здоровье, как в других королевских битвах.

Вместе с королевской битвой в Battlefield 6 также стартовал первый сезон поддержки с новой картой Blackwell Fields, новым оружием, техникой и другим контентом.

