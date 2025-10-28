Вышел трейлер сказки «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым — в кино в октябре 2026 года

Кинокомпания СТВ представила дебютный тизер-трейлер семейного фильма «Чудо-Юдо». Лента по мотивам известной русской сказки выйдет в прокат через год — 22 октября 2026 года.

Фильм расскажет историю девушки по имени Отрада, дочери мага Черногора и волшебницы Болотницы. Она лишена волшебных способностей, и, чтобы обрести их, ей вместе со своим другом Чудом-Юдом нужно попасть в мир людей и найти там возлюбленного.

Видео доступно в группе Кинокомпания СТВ во ВКонтакте». Права на видео принадлежат СТВ.

Главные роли в ленте исполнят Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова. Режиссёром выступит Серик Бейсеу («Конёк-горбунок»).