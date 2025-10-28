Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю объяснил опасность ИИ в кино

Звезда «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю объяснил опасность ИИ в кино
Комментарии

Актёр Симу Лю, известный в том числе по фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец», рассказал, чем опасно применять ИИ в кинопроизводстве.

По словам Лю, если, к примеру, заменять актёров на заднем плане искусственным интеллектом, то это лишит людей возможности приобретать навыки, необходимые для того, чтобы стать профессиональными актёрами.

Думаю, если я смог извлечь уроки из этого опыта как актёр массовки, то сколько других людей делают то же самое? Лишая мир актёров массовки, вы также лишаете людей возможности перенять эти навыки…

Лю подчеркнул, что кино — это творческая среда, в которой использовать ИИ точно недопустимо в любом его виде. Особенно если это касается актёров.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android