Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

COD Блэк Опс 6 бесплатная в октябре и ноябре — как играть, когда пройдёт, какие режимы, сколько продлится

Call of Duty: Black Ops 6 вновь стала бесплатной на неделю
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Activsion объявила, что в Call of Duty: Black Ops 6 снова можно будет сыграть полностью бесплатно. Акция пройдёт в ближайшую неделю — с 28 октября по 3 ноября на всех платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

До следующего понедельника геймеры смогут оценить сетевую версию прошлогоднего шутера — мультиплеер и зомби-режим. Пользователям также доступен контент из нового события The Haunting и весь остальной контент шестого сезона, который также запустился в начале октября. Всего геймеры могут сыграть на более чем 40 картах в 10 режимах, при покупке игры весь контент из пробной версии перейдёт в полную.

Фото: Activision

Интересно, что бесплатная неделя в Black Ops 6 запустилась в тот же день, что и первый сезон поддержки с королевской битвой у прямого конкурента — Battlefield 6. Ранее Activision проводила схожую акцию перед релизом шутера от EA — с 9 по 16 октября.

Материалы по теме
Для Battlefield 6 вышла бесплатная королевская битва REDSEC
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android