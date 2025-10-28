Call of Duty: Black Ops 6 вновь стала бесплатной на неделю

Компания Activsion объявила, что в Call of Duty: Black Ops 6 снова можно будет сыграть полностью бесплатно. Акция пройдёт в ближайшую неделю — с 28 октября по 3 ноября на всех платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

До следующего понедельника геймеры смогут оценить сетевую версию прошлогоднего шутера — мультиплеер и зомби-режим. Пользователям также доступен контент из нового события The Haunting и весь остальной контент шестого сезона, который также запустился в начале октября. Всего геймеры могут сыграть на более чем 40 картах в 10 режимах, при покупке игры весь контент из пробной версии перейдёт в полную.

Фото: Activision

Интересно, что бесплатная неделя в Black Ops 6 запустилась в тот же день, что и первый сезон поддержки с королевской битвой у прямого конкурента — Battlefield 6. Ранее Activision проводила схожую акцию перед релизом шутера от EA — с 9 по 16 октября.