Gen.G прошла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends

Gen.G прошла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends
В первом четвертьфинале Worlds 2025 команда Gen.G одержала победу над Hanwha Life со счётом 3:1. Благодаря этой победе действующие чемпионы Южной Кореи стали первым коллективом, обеспечившим себе место в полуфинале чемпионата мира.

Серия началась с уверенного старта от Gen.G — команда взяла первые две карты, полностью контролируя темп игры и навязывая сопернику агрессивный стиль. Hanwha Life смогла ответить победой на третьей карте, однако четвёртая вновь осталась за Gen.G, что позволило ей закрыть серию со счётом 3:1.

Главным героем встречи стал Пак Ruler Чжэ-хёк. Его стабильная игра и высокая реализация в тимфайтах обеспечили команде преимущество на всех стадиях матчей.

Hanwha Life Esports завершила своё выступление на турнире, заняв 5-8-е место и заработав $ 300 тыс. призовых. В полуфинале Gen.G встретится с победителем пары Bilibili Gaming/G2 Esports.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

В League of Legends: Wild Rift появится первый эксклюзивный чемпион
