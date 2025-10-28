Комейдийный сериал «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым выйдет 10 ноября

Телеканал ТНТ сообщил дату премьеры нового комедийного сериала «Нейровася». Его начнут показывать в прямом эфире в понедельник, 10 ноября.

Сериал рассказывает о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит героя с искусственным интеллектом по имени Света — со временем Вася понимает, что ИИ способен помочь ему раскрывать преступления и даже разобраться в личной жизни.

Главные роли сыграли Владимир Епифанцев («Жуки», «Два холма») и Анастасия Панина («Физрук»). Режиссёром проекта выступает Георгий Даниелянц. В актёрском составе также задействованы Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Юрий Тарасов и Роберт Захарян.