Сборы фильма «Горыныч» с Александром Петровым превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Горыныч» с Александром Петровым превысили 500 млн рублей
29 октября сборы фильма «Горыныч» превысили 500 млн рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось шесть дней — премьера состоялась 23-го числа. Сейчас фэнтези с Александром Петровым лидирует в российских чартах вместе с «Алисой в стране чудес».

Фото: ЕАИС

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).

