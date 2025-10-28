Второй сезон сериала «Ван Пис» от Netflix выйдет 10 марта

Скидки
Второй сезон сериала «Ван Пис» (One Piece) от Netflix выйдет 10 марта 2026 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый постер второго сезона сериала «Ван Пис» с датой премьеры. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта 2026 года.

Напомним, cериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — судя по постеру, их ждут в том числе заснеженные вершины.

Фото: Netflix

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.

