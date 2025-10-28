Скидки
Team Yandex обыграла Tundra Esports и вышла в полуфинал Fissure Playground 2 по Dota 2
Комментарии

Российская команда Team Yandex одержала победу над Tundra Esports в стартовом матче стадии плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/4 финала (верхняя сетка)
28 октября 2025, вторник. 12:00 МСК
Tundra Esports
Идёт
1 : 1
Team Yandex

Во второй игре серии Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов отметился рэмпейджем, выступая на Queen of Pain, став одним из ключевых факторов успеха своей команды.

Благодаря победе Team Yandex продолжит выступление в верхней сетке и в следующем матче встретится с победителем пары Team Falcons/MOUZ.

Tundra Esports, в свою очередь, опустилась в нижнюю сетку и теперь рискует покинуть турнир при следующем поражении.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

