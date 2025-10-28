Скидки
В игре Bully появится онлайн-режим от фанатов — доступ начнут открывать в декабре

Видеоблогер SWEGTA, выпускающий контент по культовой игре Bully, сообщил о скором релизе фанатского онлайн-режима для проекта Rockstar.

По его словам, работа над Bully Online велась очень давно, но теперь режим почти готов к релизу. Ролик с кадрами геймплея и рассказом блогера можно посмотреть на YouTube.

Игроки смогут участвовать в различных гонках (как на авто, так и на тележках для покупок), клановых битвах, аренах для шутеров и боксёрских поединках.

У Bully Online нет даты выхода, однако поддержавшие проект на краудфандинговой платформе Ko-fi смогут получить доступ к режиму уже в декабре. Позднее сервер откроют для всех желающих.

Новости. Чемп.Play
