Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут колобки»

Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут колобки»
Комментарии

«Кинокомпания братьев Андреасян» получила права на экранизацию серии «Следствие ведут Колобки». Оригинальный мультфильм по сценарию Эдуарда Успенского вышел в 1986-1987 годах.

По информации канала «Новости кинопроизводства», братья Андреасян снимут большой мультсериал — 52 серии по три минуты каждая. Когда выйдет новая версия «Колобков», пока неизвестно.

Ранее братья Андреасян сняли полнометражный фильм «Простоквашино» по книгам того же Успенского, лента выйдет в январе 2026 года. Кроме того, сейчас они работают над адаптацией мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» и сказки «Вниз по волшебной реке».

Материалы по теме
Братья Андреасян снимут полнометражный фильм по «Вовке в Тридевятом царстве»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android