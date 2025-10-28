Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут колобки»

«Кинокомпания братьев Андреасян» получила права на экранизацию серии «Следствие ведут Колобки». Оригинальный мультфильм по сценарию Эдуарда Успенского вышел в 1986-1987 годах.

По информации канала «Новости кинопроизводства», братья Андреасян снимут большой мультсериал — 52 серии по три минуты каждая. Когда выйдет новая версия «Колобков», пока неизвестно.

Ранее братья Андреасян сняли полнометражный фильм «Простоквашино» по книгам того же Успенского, лента выйдет в январе 2026 года. Кроме того, сейчас они работают над адаптацией мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» и сказки «Вниз по волшебной реке».