Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это масштабнее всего, что я делал»: автор «Во все тяжкие» — о новом сериале «Из многих»

«Это масштабнее всего, что я делал»: автор «Во все тяжкие» — о новом сериале «Из многих»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный режиссёр и сценарист Винс Гиллиган заявил, что предстоящий сериал «Из многих» (Pluribus) — самое грандиозное из того, что ему когда-либо удалось создать.

При том, что Гиллиган работал над такими хитами, как «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», он считает, что его прежние проекты имеют не такой масштаб.

Знаю, что десять лет назад не смог бы снять этот сериал. Потому что этот сериал масштабнее всего, что я делал раньше. Он охватывает весь мир. Думаю, за эти годы мы с продюсерской командой стали лучше… Мы бы не стали пытаться сделать такое масштабное шоу пять или десять лет назад, нам бы это не удалось.

Новый проект Гиллигана описывается как психологическая научная фантастика в духе «Секретных материалов» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга. По сюжету всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме главной героини.

Материалы по теме
Видео
Появился тизер сериала «Из многих» — шоу от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android