Disney прекратила поддержку «Доктора Кто» — сериал вернётся на Рождество в 2026 году

Компания Disney приняла решение прекратить сотрудничество с сериалом «Доктор Кто». Научно-фантастический проект стал выходить на Disney+ с 2023 года.

Последние два сезона сериала оказались неудачными. 15-й доктор Шути Гатва был прохладно встречен фан-базой, а его арка поставила антирекорд — впервые в истории (после перезапуска) эпизоды на Disney+ собирали в среднем менее 4 млн просмотров.

По данным BBC, теперь «Доктор Кто» вернётся только со специальным эпизодом на Рождество в конце 2026 года. Продюсеры не уточняют планов на 16-го доктора и полноценное продолжение — без Disney сделать это будет сложнее.