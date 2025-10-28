Скидки
MOUZ разгромила Team Falcons на Fissure Playground 2 по Dota 2

Команда MOUZ уверенно победила Team Falcons в четвертьфинале верхней сетки турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Серия завершилась со счётом 2:0 в пользу европейского коллектива. Первая карта длилась 43 минуты и закончилась со счётом 21:13 в пользу MOUZ. На второй карте, продолжавшейся 35 минут, команда вновь оказалась сильнее — 19:14.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/4 финала (верхняя сетка)
28 октября 2025, вторник. 15:40 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
MOUZ

Ключевым игроком серии стал Ремко Crystallis Аретс, проведший обе карты на Dragon Knight и завершивший встречу с впечатляющей статистикой 23/3/10.

Стоит отметить, что MOUZ выступает на турнире с заменой — Артём lorenof Мельник временно заменяет Чжэна MidOne Йек Ная.

Благодаря победе MOUZ вышла в полуфинал верхней сетки, где встретится с Team Yandex 29 октября в 15:30 мск. Team Falcons, в свою очередь, отправилась в нижнюю сетку, где сразится с Tundra Esports.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

