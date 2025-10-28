Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сидни Суини сыграет главную роль в современном ремейке «Человека из Рио»

Сидни Суини сыграет главную роль в современном ремейке «Человека из Рио»
Комментарии

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини исполнит главную роль в новой версии фильма «Человек из Рио». Об этом сообщает издание Deadline.

Лента станет современной адаптацией французской комедии 1964 года c Жан-Полем Бельмондо. Сюжет расскажет о молодом солдате, который во время отпуска пытается спасти свою девушку, похищенную ворами из Рио-де-Жанейро.

Оригинальная картина вдохновила многих режиссёров, выросших в ту эпоху, включая Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса — последний впоследствии называл «Человека из Рио» одним из источников вдохновения для персонажа Индианы Джонса.

Дата и другие подробности ремейка пока не сообщаются.

Материалы по теме
«Было бы веселее быть Бондом»: Сидни Суини — о том, чтобы сыграть девушку агента 007
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android