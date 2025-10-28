Скидки
Звезда Marvel Крис Эванс впервые стал отцом

Звезда Marvel Крис Эванс впервые стал отцом


В семье звезды фильмов Marvel Криса Эванса и португальской актрисы Альба Баптисты родился первенец — исполнитель роль Капитана Америки впервые стал отцом в возрасте 44 лет.

Пол и имя ребёнка родители держат в секрете. Эванс впервые упомянул о будущем отцовстве во время рождественского пресс-тура, роды прошли в эту субботу.

В этом году вышло три фильма с будущим отцом: детектив «Хани, не надо!», романтическая комедия «Материалистка» и сатирический триллер «Жертвоприношение». Крис Эванс также должен был посетить Каннский кинофестиваль в мае, но принял решение пропустить его из-за юбилея своей мамы.

