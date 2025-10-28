Вышел трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом — фильм выйдет в России в марте

Создатели предстоящего фильма «Провод мертвеца» опубликовали тизер-трейлер ленты. Криминальная драма с Биллом Скарсгардом в главной роли выйдет в России в марте 2026 года.

Сюжет «Провода мертвеца» расскажет, как обманутый мужчина берёт в заложники директора крупной компании. Теперь он требует извинений и $ 5 млн, а чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, герой фильма связывает спусковой крючок оружия с головой заложника.

Картину снял Гас Ван Сент, режиссёр «Харви Милка», «Умницы Уилл Хантинг» и других картин. Помимо Скарсгарда, в фильме появятся Аль Пачино, Кэри Элвес, Дэйкер Монтгомери и Колман Доминго.