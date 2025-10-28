Масштабная утечка в Gmail — слиты десятки миллионов паролей

В Сети обнаружена новая масштабная утечка данных — 183 млн паролей от электронных почт, в числе которых оказались десятки миллионов аккаунтов Gmail от Google. Об этом сообщает издание New York Post.

Общий объем раскрытых данных составил 3,5 ТБ. Подчёркивается, что информация была получена не в результате ошибки Google, а с помощью вредоносных программ на устройствах пользователей.

Эксперты отмечают, что многие пароли уже были раскрыты в рамках других утечек, но миллионы ключей от аккаунтов до сих пор остаются актуальными. Мы рекомендуем вам проверить свою учётную запись и сменить пароль, а также подключить двухфакторную аутентификацию.