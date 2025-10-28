Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2

Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Team Spirit уверенно победила HEROIC в четвертьфинале верхней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Никиты panto Балаганина.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/4 финала (верхняя сетка)
28 октября 2025, вторник. 18:15 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
HEROIC

Первая карта длилась 38 минут и закончилась со счётом 21:8, вторая — всего 29 минут при результате 23:4. Team Spirit полностью контролировала игру и не оставила сопернику шансов на камбэк.

Благодаря этой победе Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки, где встретится с победителем пары BetBoom Team — Team Liquid. Матч запланирован на 29 октября в 19:00 мск.

Команда Юмы Yuma Лангле после поражения продолжит выступление в нижней сетке турнира.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
MOUZ разгромила Team Falcons на Fissure Playground 2 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android