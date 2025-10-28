Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки Fissure Playground 2 по Dota 2

Team Spirit уверенно победила HEROIC в четвертьфинале верхней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Никиты panto Балаганина.

Первая карта длилась 38 минут и закончилась со счётом 21:8, вторая — всего 29 минут при результате 23:4. Team Spirit полностью контролировала игру и не оставила сопернику шансов на камбэк.

Благодаря этой победе Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки, где встретится с победителем пары BetBoom Team — Team Liquid. Матч запланирован на 29 октября в 19:00 мск.

Команда Юмы Yuma Лангле после поражения продолжит выступление в нижней сетке турнира.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.