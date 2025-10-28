Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продолжение сериала Клиника (2026) — когда выйдет, дата выхода, сюжет, актёры, кто сыграет

Продолжение «Клиники» стартует 25 февраля — первый кадр с Джей Ди и Тёрком
Комментарии

Телеканал ABC раскрыл дату выхода новой «Клиники» — продолжения одноимённого медицинского сериала. Проект вернётся уже 25 февраля сразу с двух эпизодов.

Вместе с анонсом авторы также опубликовали первый кадр, на котором можно увидеть Джей Ди (Зак Брафф) и Тёрка (Дональд Фэйсон). Вместе с ними в сериал также вернутся Сара Чок (Эллиот), Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).

Новый сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Материалы по теме
Продолжение сериала «Клиника» официально в работе: первые детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android