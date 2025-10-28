Продолжение «Клиники» стартует 25 февраля — первый кадр с Джей Ди и Тёрком

Телеканал ABC раскрыл дату выхода новой «Клиники» — продолжения одноимённого медицинского сериала. Проект вернётся уже 25 февраля сразу с двух эпизодов.

Вместе с анонсом авторы также опубликовали первый кадр, на котором можно увидеть Джей Ди (Зак Брафф) и Тёрка (Дональд Фэйсон). Вместе с ними в сериал также вернутся Сара Чок (Эллиот), Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).

Новый сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.