BetBoom Team обыграла Team Liquid и вышла в полуфинал верхней сетки Fissure Playground 2
Аудио-версия:
Комментарии

BetBoom Team одержала победу над Team Liquid в четвертьфинале верхней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/4 финала (верхняя сетка)
28 октября 2025, вторник. 22:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Team Liquid

Первая карта осталась за Team Liquid — коллектив Самуэля Boxi Свана уверенно выиграл со счётом 35:17 за 50 минут. Однако уже на второй карте европейская команда, несмотря на преимущество в 23 тыс. золота, уступила после камбэка BetBoom Team. Ключевым моментом стала неудачная реализация Chronosphere от Micke, который не успел собрать Refresher Orb, а также серия сомнительных решений по сборке четырёх Linken’s Sphere против Legion Commander и Primal Beast.

Теперь BetBoom Team встретится с Team Spirit в полуфинале верхней сетки — матч пройдёт 29 октября в 19:00 мск. Team Liquid после поражения отправилась в нижнюю сетку, где сыграет с HEROIC.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

