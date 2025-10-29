Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр плей-офф чемпионата мира по League of Legends — 2025

Расписание игр плей-офф чемпионата мира по League of Legends — 2025
Комментарии

Сегодня, 29 октября, продолжится плей-офф чемпионата мира по League of Legends. Команды сыграют матчи в best-of-5 противостояниях в сетке single-elimination (до одного поражения).

Напомним, Riot Games внедрила в чемпионат формат Fearless Draft. В сериях best-of-3 и best-of-5 командам запрещено повторно брать чемпионов, использованных ранее.

Расписание матчей Worlds 2025 на среду, 29 октября:

  • 10:00. KT Rolster (Южная Корея) — CTBC Flying Oyster (Тайвань).

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Gen.G прошла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android