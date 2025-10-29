Расписание игр четвёртого дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2
Сегодня, 29 октября, продолжится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.
Коллективы разыгрывают путёвки в основной этап чемпионата. В рамках третьего игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на среду, 29 октября:
Посев 2-1:
- 11:00. Aurora Gaming (Европа) — SAW (Европа);
- 14:00. Team Liquid (Европа) — FlyQuest (Австралия);
- 17:00. B8 Esports (Европа) — Legacy (Южная Америка).
Посев 1-2:
- 11:00. 3DMAX (Европа) — Astralis (Европа);
- 14:00. BetBoom Team (Россия) — Gentle Mates (Европа);
- 17:00. GamerLegion (Европа) — Fnatic (Европа).
PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
