Расписание игр четвёртого дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 октября, продолжится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.

Коллективы разыгрывают путёвки в основной этап чемпионата. В рамках третьего игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на среду, 29 октября:

Посев 2-1:

11:00. Aurora Gaming (Европа) — SAW (Европа);

14:00. Team Liquid (Европа) — FlyQuest (Австралия);

17:00. B8 Esports (Европа) — Legacy (Южная Америка).

Посев 1-2:

11:00. 3DMAX (Европа) — Astralis (Европа);

14:00. BetBoom Team (Россия) — Gentle Mates (Европа);

— Gentle Mates (Европа); 17:00. GamerLegion (Европа) — Fnatic (Европа).

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.