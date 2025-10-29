Вышел новый трейлер драмы «Сентиментальная ценность» с Эль Фаннинг — в России с 20 ноября
Компания Neon опубликовала новый трейлер драмы «Сентиментальная ценность». В ролике показали ключевых персонажей, которых сыграли Стеллан Скарсгард, Эль Фаннинг и Ренате Реинсве.
Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.
Лента рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.
Режиссёром фильма стал Йоаким Триер («Реприза», «Осло, 31-го августа», «Худший человек на свете»). В мировом прокате картина выйдет 7 ноября, а в России премьера состоится 20 ноября.
