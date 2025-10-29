Марго Робби не сыграет женскую версию Патрика Бейтмана в ремейке «Американского психопата»

В последнее время ходили слухи о том, что в ремейке «Американского психопата» Луки Гуаданьино главную роль исполнит Марго Робби, то есть она станет женской версией Патрика Бейтмана.

Источники Deadline отвергли это и сообщили, что подобный исход невозможен, а Патриком станет мужской актёр, как и было в оригинале (там его сыграл Кристиан Бэйл). Ходило много слухов о том, кто сыграет в фильме. В Сети появлялась информацию об Остине Батлере и Джейкобе Элорди, но пока ничего не подтверждено, и обсуждение актёрского состава продолжается.

В оригинале состоятельный нью-йоркский инвестиционный банкир Патрик Бейтман скрывает своё альтернативное психопатическое «я» от коллег и друзей, всё глубже погружаясь в свои жестокие гедонистические фантазии.