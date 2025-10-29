«Никогда не жаловался и работал»: Гарик Харламов — о смерти Романа Попова

Вчера стало известно о смерти звезды «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова. Мужчина ушёл из жизни в 40 лет из-за долгой борьбы с онкологией.

По поводу кончины актёры высказался Гарик Харламов, который вместе с Романом работал в Comedy Club. Он отметил, что его коллега был трудолюбивым человеком, который спокойно и много работал.

Популярность приходит к людям по разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходиться пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В Comedy Club не всегда складывалось всё удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды.

Роман Попов также снимался в других популярных проектах: «Каникулах президента», «Девушки бывают разные» и сериале «Остаться друзьями», который вышел в 2025 году.