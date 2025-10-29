Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон

Сериал «Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Комментарии

Создатели «Убийств в одном здании» продлили сериал на шестой сезон. Вместе с этим авторы шоу опубликовали первый тизер-постер продолжения и подтвердили, что его события развернутся не в Нью-Йорке, а в Лондоне.

Фото: Hulu

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Мартин Шорт («Отец невесты») и Селена Гомес («Дождливый день в Нью-Йорке»).

Новые серии, как и прежде, выйдут на Hulu.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android