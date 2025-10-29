«Никто этого не хочет» набрал 8,6 млн просмотров за первые четыре дня после релиза выхода

По данным Variety, сериал «Никто этого не хочет» возглавляет топы Netflix уже который день подряд. Всего за первые четыре дня с момента выхода продолжение набрало 8,6 млн просмотров.

Однако количество просмотров сериала снизилось на 17% по сравнению с премьерой первого сезона в прошлом году, когда за тот же период его посмотрели 10,3 млн раз. Тем не менее новый сезон оказал влияние на аудиторию, и количество просмотров первого сезона снова выросло. Он занял девятое место в чарте с 2 млн просмотров.

Во втором сезоне «Никто этого не хочет» сыграли Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти Саймонс, Джеки Тон, Стефани Фэраси.