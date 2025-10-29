Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джон Уильямс напишет музыку к новому фильму Стивена Спилберга про НЛО

Джон Уильямс напишет музыку к новому фильму Стивена Спилберга про НЛО
Комментарии

Культовый композитор Джон Уильямс, который написал музыку ко многим известным фильмам («Парк Юрского периода», «Челюсти» и так далее), вновь поработает со Стивеном Спилбергом. Уильямс выступит композитором новой картины постановщика.

Интересно, что это будет юбилейное 30-е сотрудничество Джона и Стивена, которые уже более 50 лет работают рука об руку над различными фильмами.

Главные роли в картине, у которой пока нет названия (но известно, что она расскажет про НЛО), сыграли Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор. Изначально картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android