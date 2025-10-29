Джон Уильямс напишет музыку к новому фильму Стивена Спилберга про НЛО

Культовый композитор Джон Уильямс, который написал музыку ко многим известным фильмам («Парк Юрского периода», «Челюсти» и так далее), вновь поработает со Стивеном Спилбергом. Уильямс выступит композитором новой картины постановщика.

Интересно, что это будет юбилейное 30-е сотрудничество Джона и Стивена, которые уже более 50 лет работают рука об руку над различными фильмами.

Главные роли в картине, у которой пока нет названия (но известно, что она расскажет про НЛО), сыграли Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор. Изначально картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года.