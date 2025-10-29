Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В МВД рассказали, что нужно сделать перед продажей смартфона

В МВД рассказали, что нужно сделать перед продажей смартфона
Комментарии

В МВД рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы подготовить смартфон к продаже или передаче другому пользователю. В первую очередь следует удалить личные данные, чтобы у чужого человека не было доступа к вашей информации.

Также перед продажей устройства следует полностью очистить его и сбросить до заводских настроек, чтобы в системе не осталось следов вашего присутствия.

SIM-карту лучше извлечь и хранить отдельно либо утилизировать безопасным способом. SD-карты требуют отдельного внимания: отформатируйте их перед передачей или оставьте себе.

В МВД отметили, что соблюдение этих шагов позволит покупателю получить чистый и безопасный гаджет, а прежнему владельцу — быть уверенным в защите своих личных данных.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android