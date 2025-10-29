В МВД рассказали, что нужно сделать перед продажей смартфона

В МВД рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы подготовить смартфон к продаже или передаче другому пользователю. В первую очередь следует удалить личные данные, чтобы у чужого человека не было доступа к вашей информации.

Также перед продажей устройства следует полностью очистить его и сбросить до заводских настроек, чтобы в системе не осталось следов вашего присутствия.

SIM-карту лучше извлечь и хранить отдельно либо утилизировать безопасным способом. SD-карты требуют отдельного внимания: отформатируйте их перед передачей или оставьте себе.

В МВД отметили, что соблюдение этих шагов позволит покупателю получить чистый и безопасный гаджет, а прежнему владельцу — быть уверенным в защите своих личных данных.