На Netflix вышел триллер «Баллада о маленьком игроке» с Колином Фарреллом

Аудио-версия:
29 октября состоялась премьера фильма «Баллада о маленьком игроке». Триллер с Колином Фарреллом в главной роли вышел в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Баллада о маленьком игроке» — экранизация одноимённого романа Лоуренса Осборна. Фильм рассказывает о лудомане Лорде Дойле, который скрывается в Макао из-за огромных долгов. Там он день за днём проводит в казино и тратит оставшиеся деньги, однако вскоре получает шанс всё исправить.

Вместе с Колином Фарреллом («Пингвин») в ленте также снялись Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), Чэнь Фала («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Алекс Дженнингс («Гангстерленд»). Режиссёром выступил Эдвард Бергер («Конклав», «На западном фронте без перемен»).

