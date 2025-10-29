Выход сериала «Большой человек» посвятят памяти актёра Романа Попова

ТНТ объявил, что посвятят выход сериала «Большой человек» памяти Романа Попова. Это последний сериал телеканала, в котором актёр успел сняться до своей смерти.

Руководство, команда телеканала и все коллеги по проектам выражают глубокие соболезнования родным и близким актёра. Роман был частью большой семьи ТНТ — талантливой и светлой личностью. Его улыбка, жизнелюбие и чувство юмора навсегда останутся в памяти коллег, друзей и миллионов зрителей по всей стране, для которых он стал родным.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Дату выхода шоу пока не называют. Напомним, Роман Попов ушёл из жизни в 40 лет из-за долгой борьбы с онкологией.