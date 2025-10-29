Скидки
Выход сериала «Большой человек» посвятят памяти актёра Романа Попова

Выход сериала «Большой человек» посвятят памяти актёра Романа Попова
Комментарии

ТНТ объявил, что посвятят выход сериала «Большой человек» памяти Романа Попова. Это последний сериал телеканала, в котором актёр успел сняться до своей смерти.

Руководство, команда телеканала и все коллеги по проектам выражают глубокие соболезнования родным и близким актёра. Роман был частью большой семьи ТНТ — талантливой и светлой личностью. Его улыбка, жизнелюбие и чувство юмора навсегда останутся в памяти коллег, друзей и миллионов зрителей по всей стране, для которых он стал родным.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Дату выхода шоу пока не называют. Напомним, Роман Попов ушёл из жизни в 40 лет из-за долгой борьбы с онкологией.

