Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Любимые игры Симу Лю — Старкрафт, Хало, Масс Эффект, Драгон Эйдж, Контер Страйк, Валорант и другие

Звезда «Шан-Чи» Симу Лю назвал 10 любимых видеоигр
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский актёр Симу Лю опубликовал список игр, которые позволят узнать его поближе. Звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel назвал сразу 10 знаменитых игр, которые запомнились ему больше всего.

В списке Симу оказалась классика в самых разных жанрах: от шутеров до стратегий и культовых ролевых игр студии Bioware.

10 любимых игр актёра Симу Лю

  • StarCraft: Wings of Liberty (2010)
  • Halo 3 (2007)
  • Mass Effect (2007)
  • Dragon Age: Origins (2009)
  • Counter-Strike (2000)
  • Diablo 2 (2000)
  • Super Smash Bros. Melee (2001)
  • Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
  • Valorant (2020)
  • Final Fantasy 7 Remake (2020).

Фото: Соцсети Симу Лю

Сейчас Симу Лю работает над экранизацией ещё одной видеоигры — Sleeping Dogs. Недавно актёр представил голливудским студиям первую версию сценария ленты.

Материалы по теме
Звезда «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю объяснил опасность ИИ в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android