Звезда «Шан-Чи» Симу Лю назвал 10 любимых видеоигр
Китайский актёр Симу Лю опубликовал список игр, которые позволят узнать его поближе. Звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel назвал сразу 10 знаменитых игр, которые запомнились ему больше всего.
В списке Симу оказалась классика в самых разных жанрах: от шутеров до стратегий и культовых ролевых игр студии Bioware.
10 любимых игр актёра Симу Лю
- StarCraft: Wings of Liberty (2010)
- Halo 3 (2007)
- Mass Effect (2007)
- Dragon Age: Origins (2009)
- Counter-Strike (2000)
- Diablo 2 (2000)
- Super Smash Bros. Melee (2001)
- Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
- Valorant (2020)
- Final Fantasy 7 Remake (2020).
Фото: Соцсети Симу Лю
Сейчас Симу Лю работает над экранизацией ещё одной видеоигры — Sleeping Dogs. Недавно актёр представил голливудским студиям первую версию сценария ленты.
