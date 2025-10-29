Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чемпионат мира по Mobile Legends пройдёт в Джакарте — билеты поступят в продажу 2 ноября

Чемпионат мира по Mobile Legends пройдёт в Джакарте — билеты поступят в продажу 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

MOONTON Games объявила подробности чемпионата мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang, который пройдёт с 3 по 25 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

Соревнование станет первым возвращением серии чемпионатов мира в Индонезию после M4 в 2022 году.

Формат турнира

  • Wild Card: 3–6 января — восемь команд разыграют два места в основной стадии;
  • Swiss Stage: 10–17 января — 16 участников сыграют по швейцарской системе;
  • Плей-офф: 18–25 января — матчи в формате double elimination. Гранд-финал пройдет в формате best-of-7.

Ранние стадии чемпионата примет MPL Arena XO Hall, а решающие матчи и финал — Tennis Indoor Stadium Senayan в комплексе GBK.

Продажа билетов откроется 2 ноября на сайте турнира. До 30 ноября действует скидка 20% на раннее бронирование. Посетителей арены ждут внутриигровые награды — включая эксклюзивные предметы из серий M3–M5 PRIME и уникальные эмоции.

С 23 по 25 января параллельно с плей-офф пройдет M7 Carnival — фестиваль для фанатов с живыми выступлениями, фан-встречами, косплеем и дебютом M7 Talent Show.

Стоимость билетов начинается от 80 000 IDR (~385 рублей) до 600 000 IDR (~2900 рублей).

Первые 3 тыс. посетителей ежедневно получат внутриигровую награду.

Материалы по теме
Virtus.pro выиграла CSA-лигу и вышла на чемпионат мира по PUBG Mobile
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android