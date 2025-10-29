Amazon закроет поддержку New World — своей популярной MMORPG

Компания Amazon объявила о прекращении поддержки New World — своей фэнтезийной MMORPG. Сетевая игра больше не получит каких-либо дополнений, однако серверы игры будут работать как минимум до конца 2026 года.

В своём обращении разработчики поблагодарили геймеров за энтузиазм и заявили, что проект не продержался бы четыре года без их участия.

Мы благодарны за каждый момент, который вы провели, помогая создавать этот удивительный мир вместе с нами. Для нас была большая честь делить с вами Этернум. Спасибо, что помогли сделать New World по-настоящему особенной.

Релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года на ПК, а 15 октября проект добрался до PS5 и Xbox Series. Вместе с этим в игре начался 10-й сезон поддержки под названием Nighthaven, который вернул многих игроков в MMORPG.

Закрытие поддержки New World связано с массовыми увольнениями в компании Amazon, которые прошли в конце октября и затронули в том числе игровое направление. Они коснулись около 14 тысяч человек, многие сокращения пришлись на студии в Ирвайне и Сан-Диего.