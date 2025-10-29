Второй сезон сериала «Сёгун» могут снять в Японии при одном условии

Издание Variety взяло интервью у продюсера знаменитого сериала «Сёгун» Эрико Миягавы. Она рассказала о своём желании снять последующие сезоны шоу в Японии, где происходит место действия истории.

По словам Миягавы, авторы всегда мечтали работать над проектом именно в Японии, но во время создания первого сезона была пандемия коронавируса, которая мешала шоураннерам приехать в страну. Продюсер заявила, что продолжит стараться перенести производственный процесс на родину героев сериала.

Это не моё решение, но я бы с удовольствием перенесла съёмки в Японию. Я всегда буду предлагать сделать это. Я делаю это сейчас и буду делать на протяжении всего третьего сезона. У нас нет сценария продолжения, мы пока не знаем, что это будет. Мы очень хотели снимать там ещё первый сезон, но тогда был разгар COVID. Авторы просто не смогли приехать в Японию для разведки, поэтому, к сожалению, нам пришлось отказаться.

Второй сезон «Сёгуна» начнут снимать в январе 2026 года. События продолжения развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.