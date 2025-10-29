Скидки
«Гринча – похитителя Рождества» с Джимом Керри вновь покажут в кино в честь 25-летия

«Гринча – похитителя Рождества» с Джимом Керри вновь покажут в кино в честь 25-летия
Компании Universal Pictures и Imagine Entertainment объявили о повторном выпуске в прокат семейного фильма «Гринч — похититель Рождества». Картина вернётся в кинотеатры США 12 декабря.

Повторный показ пройдёт в честь 25-летия культовой ленты. Компании также представили постер перевыпущенного фильма.

Фото: Universal Pictures/Imagine Entertainment

«Гринч – похититель Рождества» представляет собой экранизацию детской книги Доктора Сьюза. Картина с Джимом Керри в главной роли вышла в 2000 году и за это время стала популярной по всему миру. Режиссёром выступил знаменитый постановщик Рон Ховард — автор популярных лент «Гонка» и «Игры разума». В 2001 году фильм получил премию «Оскар» в номинации «лучший грим».

