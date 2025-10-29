Умер актёр дубляжа Андрей Гриневич, голос Брюса Уиллиса и Чарли Шина

Сообщество «Русский дубляж» сообщило о смерти знаменитого актёра и режиссёра Андрея Гриневича. Он скончался 29 октября в возрасте 69 лет.

Причина смерти Гриневича пока неизвестна. В сообществе отметили, что последние месяцы он тяжело болел и не работал как артист, но участвовал в проектах как режиссёр дубляжа.

Андрей Гриневич принял участие в дубляже многих знаменитых фильмов. Он подарил свой голос Брюсу Уиллису в «Крепком орешке 2» и «Осаде», Алеку Болдуину в «Деловой женщине» и Чарли Шину в «Горячих головах». Актёр также известен благодаря озвучке Майкла Мэдсена в «Городе грехов» и Мэла Гибсона в «Бандите». Кроме того, Гриневич работал режиссёром дубляжа на фильмах «Легенды осени», «Дом большой мамочки», а также мультсериалах «Покемоны» и «Губка Боб».